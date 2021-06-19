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السبت 19 حزيران 2021 ساعة 11:18

الصحة الايرانية: انخفاض الاصابات بفيروس كورونا

الصحة الايرانية: انخفاض الاصابات بفيروس كورونا
وقال المتحدث بأسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في تصريح اليوم السبت: استنادا الى آخر التقارير فان الالتزام بالبروتوكولات الصحية كان مرضيا.

وإشار الى اصابات كورونا في العالم، وقال: يوم أمس ، تم تسجيل أكثر من 2500 حالة وفاة في البرازيل و 1600 حالة وفاة في الهند، وفي غضون ذلك، في دول مثل الأرجنتين وروسيا، كان هناك وضع حرج، وهذا تحذير للدول الأخرى.

ومضى قائلا: إن اتجاه الاصابة بكورونا في البلاد آخذ في الانخفاض بشكل عام ، لكن يجب مراعاة البروتوكولات الصحية خاصة في المحافظات الجنوبية مثل هرمزكان، سيستان وبلوشستان، كرمان، وبوشهر.

وحول أحدث تصنيف لمدن البلاد من حيث الاصابات والوفيات، قال رئيسي: في الوقت الحالي، توجد 22 مدينة باللون الأحمر، و 175 باللون البرتقالي، و 251 باللون الأصفر، اذ ان المدن الحمراء تقع في محافظات بوشهر، سيستان وبلوشستان، كرمان، وهرمزكان.

واشار المتحدث بأسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الى عملية تطعيم اللقاحات، وقال: اعتبارًا من يوم غد، سنكمل تطعيم الجرعة الثانية من التطعيم للأشخاص الذين تبلغ اعمارهم فوق 70 عامًا، وكذلك سيكتمل تطعيم افراد هذه الفئة العمرية الذين لم يأخذوا الجرعة الاولى من اللقاح.

ولفت الى اصدار ترخيص لاستخدام لقاح "كوف بركت" في الحالات الطارئة، مضيفا: اعتبارًا من هذا الأسبوع سيزداد إنتاج هذا اللقاح، وفي تموز/يوليو القادم سيدخل حجم كبير منه في حملة التطعيم.

وأشار المتحدث بأسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الى أن لقاح "كوف بارس" في المرحلة الثالثة من التجارب السريرة، وقال طبعا اللجان السريرية والرقابية والأخلاقيات تقوم بمراجعة اللقاح، وإذا تم ترخيصه فيمكن إضافة هذا اللقاح الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.
رقم : 938869
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