روحاني يجتمع مع رئيسي بعد إعلان فوزه بالانتخابات

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن روحاني توجه إلى مبنى السلطة القضائية للقاء السيد إبراهيم رئيسي لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية".



وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا"، إن روحاني ناقش مع رئيسي أيضاً عديدة من بينها مثل المشاركة الشعبية في الانتخابات وانعكاساتها على سلطة الجمهورية الإسلامية".



وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات الايرانية أعلنت في وقت سابق عن فوز ابراهيم رئيسي بنسبة 63 بالمائة من الأصوات بعد فرز 90 بالمائة من آراء المقترعين.



وحصل رئيسي على أكثر من 17 مليون و800 الف صوت مقابل 3 ملايين و300 الف صوت للمرشح محسن رضائي، ونحو مليوني صوت للمرشح الإصلاحي عبدالناصر همتي، بحسب النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الايرانية.



