السعودية لا تزال تحتجز 160 فلسطينيا في سجونها

وقال حساب "معتقلي الرأي" في تغريدة على "تويتر": "تأكد لنا أن عدد المقيمين الفلسطينيين المعتقلين بتهمة انتمائهم لحماس 160 شخصا".



وأشار إلى أن جميع المعتقلين الفلسطينيين موجودون في سجن أبها جنوب غرب السعودية.



يذكر أن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات ضد مقيمين أردنيين وفلسطينيين في شباط/ فبراير 2019 تلتها حملة أكبر في نيسان/ أبريل برز فيها ممثل حركة "حماس" في السعودية محمد الخضري، قبل أن تقوم باعتقالات متفرقة في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس.



ودعت حركة حماس مرارا السلطات السعودية لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وخاصة المعتقل الخضري الذي يزيد عمره على الثمانين عاما ويعاني من عدة أمراض، إلا أن السلطات لم تستجب.