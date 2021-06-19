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السبت 19 حزيران 2021 ساعة 11:39

روحاني يخاطب ابناء الشعب الايراني في رسالة..وهذا مضمونها

روحاني يخاطب ابناء الشعب الايراني في رسالة..وهذا مضمونها
وأضاف روحاني مخاطبا الشعب: ان مشاركتك الملحمية التي قل نظيرها ،ايها الشعب المدهش، في حدث سياسي كبير ومصيري تجسيد لتجديد العهد مع المبادئ السامية للامام الخميني الراحل وتلبية لتوجيهات قائد الثورة الكبير وتجلي لتجديد العهد مع الشهداء العظماء الذين باتت ارواحهم مبعثا للوحدة والتلاحم الدائم في تاريخ الشعب الايراني.

وتطرق روحاني الى محاولات الاعداء لتقليل نسبة المشاركة في الانتخابات وقال : ان المشاركة الجماهيرية الواسعة في الدورة 13 للانتخابات الرئاسية ، وانتخابات المجالس البلدية للمدن والقرى رغم شدة الحرب النفسية المعادية زرعت اليأس والندم لدى اعداء هذا الشعب ، وتجلت حركة الشعب الايراني مرة اخرى في مسيرة التعالي والتدبير والتعقل والأمل بمستقبل مشرق، الأمر الذي اثبت أن هذا الشعب قد تجاوز والى الأبد الاجراءات اللامشروعة المفروضة عليه من قبل قوى الهيمنة والتسلط ، وانه خرج منتصرا مرفوع الرأس من ساحة المعركة مع العدو الداخلي والخارجي.
رقم : 938884
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