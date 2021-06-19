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السبت 19 حزيران 2021 ساعة 11:41

ماكرون يحذر دول الاتحاد الأوروبى من سلالات جديدة من كورونا

ماكرون يحذر دول الاتحاد الأوروبى من سلالات جديدة من كورونا
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في برلين، الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنسيق أفضل لسياسات إعادة فتح الحدود المتعلقة بكوفيد-19.

وأصدر المجلس الأوروبي، الجمعة، قائمة محدثة للبلدان والمناطق الإدارية الخاصة التي ينبغي رفع القيود المفروضة على سفر رعاياها إلى أوروبا.

وأضاف ماكرون:"أعادت بعض الدول فتح حدودها في وقت سابق لأسباب تتعلق بصناعة السياحة، لكن علينا الحرص لتجنب إعادة إدخال سلالات جديدة"، وذلك حسب رويترز.

وبناء على المعايير والشروط المنصوص عليها في توصية المجلس الأوروبي، اعتبارا من أمس الجمعة 18 يونيو 2021، يجب على الدول الأعضاء أن ترفع تدريجيا القيود المفروضة على السفر للمقيمين في البلدان التالية.

وتشمل قائمة الدول كلا من :ألبانيا، أستراليا، "إسرائيل"، اليابان، لبنان، نيوزيلندا، جمهورية مقدونيا، رواندا، صربيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند، الولايات المتحدة، وتظل الصين رهن المعاملة بالمثل.
مصدر : وكالات
رقم : 938885
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