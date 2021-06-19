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السبت 19 حزيران 2021 ساعة 14:37

قائد الثورة الاسلامية : الشعب الايراني هو المنتصر الكبير في الانتخابات

قائد الثورة الاسلامية : الشعب الايراني هو المنتصر الكبير في الانتخابات
وجاء في بيان اصدره قائد الثورة اليوم السبت بالمناسبة: ايها الشعب الايراني العظيم والشامخ؛ ان مشاركتكم الملحمية والحماسية في الانتخابات، اضافت صفحة مشرقة اخرى الى مفاخركم. وفي خضم عوامل كان بامكان اي منها ان تضعف المشاركة في الانتخابات، كانت مشاهد حضوركم المبهرة في مراكز الاقتراع في انحاء البلاد مؤشرا واضحا على العزم الراسخ والقلب المتفائل والرؤية اليقظة.

واضاف: ان المنتصر الكبير في انتخابات الامس، هو الشعب الايراني الذي وقف مرة اخرى امام دعايات وسائل الاعلام العميلة للعدو ووساوس السذج والمناوئين واثبت حضوره في قلب الساحة السياسية في البلاد. لا العتاب من صعوبة المعيشة لدى الطبقات الضعيفة، لا التبرم من تهديد المرض المتفشي، لا المعارضات التي كانت قد بدات منذ اشهر لتثبيط عزم الشعب، ولا حتى الاختلالات خلال عملية الاقتراع في ساعات من يوم الانتخاب، لم يتمكن اي منها من التاثير على عزم الشعب الايراني وان يخلق مشكلة للانتخابات المهمة لرئاسة الجمهورية والمجالس البلدية والقروية.

وتوجه سماحته بالشكر اللامتناهي للباري تعالى لهذا التوفيق الذي منحه للشعب الايراني وعناية الرحمة منه لايران والجمهورية الاسلامية، واضاف: انني اهنئ الشعب الايراني واذكّر السادة المحترمين المنتخبين من قبل الشعب لتولي المسؤولية الرفيعة لرئاسة الجمهورية او العضوية في المجالس في مختلف انحاء البلاد، مع التبريك لهم والتقدير للشعب الايراني الوفي، بالالتزام الكامل بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وفق ما ورد في القانون. اعرفوا قدر الشعب وخذوا الدوافع الالهية بنظر الاعتبار دوما.

كما وجّه قائد الثورة الشكر لمجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية والاجهزة الحارسة للامن والصحة ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون الدؤوبة والمرشحين المحترمين وكل الذين دعموا هذا الاختبار الكبير بصورة ما.

ووجه سماحته السلام والتحية لولي الله الاعظم ارواحناه فداه الصاحب الاساس لهذا البلد والنظام، داعيا البارى تعالى بالدرجات العلى للامام الراحل القائد لنهضة الشعب الايراني العظيمة والشهداء الابرار الشوامخ الذي يعدون افضل مفاخر البلاد.
رقم : 938911
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