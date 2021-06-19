اللواء باقري: الشعب الايراني خلق ملحمة جديدة بمشاركته في الانتخابات

واضاف اللواء باقري في بيان: ان الشعب الايراني خلق بحضوره الى صناديق الاقتراع ملحمة جديدة واضاف ورقة ذهبية أخرى الى تاريخ الثورة الاسلامية وأثبت أنه يدير الساحة ويتصرف بذكاء في اللحظات التاريخية الخطيرة والحساسة.



واكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: أن يوم 18 حزيران/ يونيو 2021 (يوم الانتخابات) كان يوم الشعب وإظهار يقظته في التوقيت المناسب وتلبيته دعوة قائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي.



وأكد على دعم القوات المسلحة الإيرانية للسلطة التنفيذية في هذا الطريق المبارك كما في السابق، وفقًا لمهامها وواجباتها القانونية، وانها لن تدخر جهدا عن التعاون والتنسيق مع الحكومة.