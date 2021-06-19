قاليباف يشيد بذكاء وحكمة الشعب في الحفاظ على الانتخابات

وأفادت ارنا اليوم السبت، هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" السيد إبراهيم رئيسي على انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الايرانية.



وجاء في نص الرسالة التي وجهها قاليباف الى الرئيسي : بفضل الله والتوجيه الموجه للواجب من قبل القائد الحكيم للثورة، خلقت الأمة الإيرانية الفخورة، كما في الماضي ملحمة أخرى وكان حضور الشعب الإيراني العزيز في الانتخابات الرئاسية الحاسمة علامة على ذكاء وحكمة الشعب في الحفاظ على الثروات الوطنية للانتخابات وحماية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأشكر الله القدير على هذه العناية الفائقة وأهنئ من صميم القلب كل شعب إيران العزيز وسماحة قائد الثورة الاسلامية على إقامة الاحتفال الوطني بالانتخابات.

يذكر ان السيد ابراهيم رئيسي حصل على 17 مليون و800 الف صوت بعد فرز 90 بالمئة من اصوات الناخبين.



وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.