الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 حزيران 2021 ساعة 15:07

قاليباف يشيد بذكاء وحكمة الشعب في الحفاظ على الانتخابات

قاليباف يشيد بذكاء وحكمة الشعب في الحفاظ على الانتخابات
وأفادت ارنا اليوم السبت، هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" السيد إبراهيم رئيسي على انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وجاء في نص الرسالة التي وجهها قاليباف الى الرئيسي : بفضل الله والتوجيه الموجه للواجب من قبل القائد الحكيم للثورة، خلقت الأمة الإيرانية الفخورة، كما في الماضي ملحمة أخرى وكان حضور الشعب الإيراني العزيز في الانتخابات الرئاسية الحاسمة علامة على ذكاء وحكمة الشعب في الحفاظ على الثروات الوطنية للانتخابات وحماية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشكر الله القدير على هذه العناية الفائقة وأهنئ من صميم القلب كل شعب إيران العزيز وسماحة قائد الثورة الاسلامية على إقامة الاحتفال الوطني بالانتخابات.
يذكر ان السيد ابراهيم رئيسي حصل على 17 مليون و800 الف صوت بعد فرز 90 بالمئة من اصوات الناخبين.

وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.
رقم : 938920
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يخاطب ابناء الشعب الايراني في رسالة..وهذا مضمونها
روحاني يخاطب ابناء الشعب الايراني في رسالة..وهذا مضمونها
رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية
رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
روحاني يعلن فوز رئيسي بالجولة الأولى للانتخابات الإيرانية
روحاني يعلن فوز رئيسي بالجولة الأولى للانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات
بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات
19 حزيران 2021
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
19 حزيران 2021
أنباء عن مشاركة أكثر من 50 بالمائة في الانتخابات الإيرانية
أنباء عن مشاركة أكثر من 50 بالمائة في الانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
18 حزيران 2021
الرئيس روحاني یصوت فی الانتخابات الایرانية
الرئيس روحاني یصوت فی الانتخابات الایرانية
18 حزيران 2021
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
18 حزيران 2021
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
18 حزيران 2021
مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين
مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين
18 حزيران 2021
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
17 حزيران 2021
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
17 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين