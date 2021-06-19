الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 حزيران 2021 ساعة 15:09

بيلوسي تواجه انقسامات جديدة في الكونغرس الامیرکی

بيلوسي تواجه انقسامات جديدة في الكونغرس الامیرکی
وظهرت ثغرات بين الديمقراطيين كلما تعثرت المفاوضات حول مشاريع الرئيس الكبرى.

من جهة جناح يساري محبط بسبب طموحات اعتبرت معتدلة للغاية، ومن جهة أخرى وسطيون مترددون في دعم بعض البرامج التي ينظر إليها على أنها مكلفة.

ويتعين على بيلوسي أن تحافظ على تماسك كتلتها التي تقلصت أغلبيتها أكثر في الأشهر الأخيرة، والتي كانت محدودة أصلا في يناير الماضي.

وقال توم كول العضو الجمهوري في مجلس النواب «نكون جميعا أكثر فاعلية عندما نواجه خصما». وأضاف «الأمر صعب للغاية عندما نتحكم بكل شيء».

وفي صفوف التقدميين، ازداد القلق عندما أعرب بايدن علنا عن تأييده لمفاوضات مع الوسطيين للتوصل إلى اتفاقات بشأن مشاريع قوانين من خطة واسعة للاستثمار في البنى التحتية إلى إصلاح أجهزة الشرطة، لكن الانتخابات البرلمانية لمنتصف الولاية المقررة في نوفمبر2022 تقترب.

تقليديا، أحرز تقدم تشريعي ضئيل في السنة الانتخابية وقد يخسر الديمقراطيون أكثريتهم بعد ذلك.وقال مايكل سيراسو المستشار الديمقراطي «يرى الجميع أن نافذة المناورة ستقفل».

وصرح لفرانس برس بأنه مع صعود هذا السناتور المستقل وشخصيات أخرى في الكونغرس مثل ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، يشعر اليسار أنه عزز الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية ولكن «لم يتم تمرير أي قانون يتوافق مع مبادىء الحركة التقدمية».

ويعتبر المعتدلون من جانبهم أنهم هم الذين ساهموا إلى حد كبير في استعادة الأغلبية في مجلس النواب في 2018 من خلال انتزاع مقاعد في معاقل المحافظين.
مصدر : وكالات
رقم : 938922
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يخاطب ابناء الشعب الايراني في رسالة..وهذا مضمونها
روحاني يخاطب ابناء الشعب الايراني في رسالة..وهذا مضمونها
رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية
رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
روحاني يعلن فوز رئيسي بالجولة الأولى للانتخابات الإيرانية
روحاني يعلن فوز رئيسي بالجولة الأولى للانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات
بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات
19 حزيران 2021
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
19 حزيران 2021
أنباء عن مشاركة أكثر من 50 بالمائة في الانتخابات الإيرانية
أنباء عن مشاركة أكثر من 50 بالمائة في الانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
18 حزيران 2021
الرئيس روحاني یصوت فی الانتخابات الایرانية
الرئيس روحاني یصوت فی الانتخابات الایرانية
18 حزيران 2021
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
18 حزيران 2021
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
18 حزيران 2021
مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين
مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين
18 حزيران 2021
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
17 حزيران 2021
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
17 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين