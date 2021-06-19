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السبت 19 حزيران 2021 ساعة 17:19
أردوغان يهنئ إبراهيم رئيسي بالفوز بانتخابات الرئاسة
وكتب أردوغان في رسالة إلى رئيسي "إذ أعبر عن اعتقادي بتعزيز التعاون بين بلدينا خلال فترة رئاستكم، فإنني على أتم استعداد للعمل معكم".
وأضاف أنه يتطلع لزيارة إيران بعد انتهاء جائحة كورونا.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
938929
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