أردوغان يهنئ إبراهيم رئيسي بالفوز بانتخابات الرئاسة

وكتب أردوغان في رسالة إلى رئيسي "إذ أعبر عن اعتقادي بتعزيز التعاون بين بلدينا خلال فترة رئاستكم، فإنني على أتم استعداد للعمل معكم".



وأضاف أنه يتطلع لزيارة إيران بعد انتهاء جائحة كورونا.