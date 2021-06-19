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السبت 19 حزيران 2021 ساعة 17:33

رئيسي: سأستفيد بالتأكيد من تجارب الحكومة الحالية

رئيسي: سأستفيد بالتأكيد من تجارب الحكومة الحالية
جاء ذلك في تصريح للمراسلين اليوم (السبت)، بعيد لقائه رئيس الجمهورية، حجة الإسلام روحاني.

وأعرب رئيسي عن شكره وامتنانه للشعب الإيراني العظيم قائلا: لقد وضع أبناء الشعب مسؤولية ثقيلة على عاتقي من خلال منحهم الثقة لي، وبعون الله تعالى وأهل البيت عليهم السلام، سأبذل أنا وحكومتي قصارى الجهود للقيام بالمسؤولية.

وزار رئيس الجمهورية، حجة الإسلام حسن روحاني، مهنئا حجة الإسلام رئيسي بمناسبة فوزه بالإنتخابات الرئاسية.

واعلن مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا جمال عرف عن فوز السيد ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية بعد فرز 90 بالمئة من اصوات الناخبين.
رقم : 938931
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