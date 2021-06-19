تهاني عربية ودولية للرئيس الايراني المنتخب

وبعد اعلان فوزه أكد رئيس السلطة القضائية والرئيس المنتخب للجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي: "بالتأكيد سأستفيد من تجارب وخبرات الحكومة الحالية"، آملا أن يكون على قدر ثقة الشعب في فترة تسنمه المنصب.



جاء ذلك في تصريح صحفي بعيد لقائه رئيس الجمهورية، حجة الإسلام روحاني.



وأعرب رئيسي عن شكره وامتنانه للشعب الإيراني العظيم قائلا: لقد وضع أبناء الشعب مسؤولية ثقيلة على عاتقي من خلال منحهم الثقة لي، وبعون الله تعالى وأهل البيت عليهم السلام، سأبذل أنا وحكومتي قصارى الجهود للقيام بالمسؤولية.



وزار رئيس الجمهورية، حجة الإسلام حسن روحاني، مهنئا حجة الإسلام رئيسي بمناسبة فوزه بالإنتخابات الرئاسية.



واعلن مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا جمال عرف عن فوز السيد ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية بعد فرز 90 بالمئة من اصوات الناخبين.



و في هذا الصدد هنأ الرئيس حسن روحاني الیوم السبت ، آية الله سيد ابراهيم رئيسي لفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الثالثة عشرة و قال :انه سيكون الرئيس الإيراني الجديد و رئيسا لجميع الإيرانيين ابتداء من الثالث من شهر اب/ اغسطس المقبل.



وحضر الرئيس روحاني صباح اليوم السبت الى مقر السلطة القضائية لتهنئة آية الله رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت امس الجمعة وناقش الجانبان خلال اللقاء المشاركة الحماسية للشعب في الانتخابات وانعكاساتها على اقتدار الجمهورية الإسلامية الايرانية.



وتعهد الرئيس روحاني بمساعدة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي و حکومته في تجاوز الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة.



وأكد روحاني أن الحكومة الحالية بكافة وزرائها ستقف اعتبارا من اليوم إلى جانب رئيسي لتجاوز المرحلة الانتقادية بشكل جيد، لكي يتمكن الرئيس المنتخب من تشكيل حكومة جديدة بنجاح.



و لفت إلى أن الرئيس المنتخب على دراية تامة بالأوضاع في داخل البلاد وتقلد مناصب هامة خلال السنوات الماضية، آخرها رئيس السلطة القضائية.



وتابع: "على الجميع دعم الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي وحكومته القانونية".



وعربيا فقد هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.



وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة العراقية في بيان بمناسبة فوز، السيد ابراهيم رئيسي، الرئيس المُنتخب لإيران "أتقدمُ إليكم بالتهاني والتبريكات الصادقة بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران، ونتمنى لكم النجاح في مهمتكم الجسيمة في خدمة الشعب الإيراني العزيز وتحقيق المزيد من التقدم والرفعة والازدهار".



وتابع الرئيس العراقي بحسب بيان مكتبه، "إننا في العراق نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران الجارة وشعبها الذي تربطه بشعبنا وشائج حضارية وثقافية واجتماعية أصيلة ومتجذرة عبر التاريخ".



وأضاف، ان "للجمهورية الإسلامية في إيران الدور المهم في الوقوف مع العراقيين في محاربة الإرهاب والتطرف، والمساعدة في مواجهة التداعيات التي تُهدد أمن وسلام منطقتنا التي تكتنفها الصراعات والأزمات".



وبدورها تبارك حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير البحرينية لقائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي وللشعب الايراني فوز آية الله السيد إبراهيم رئيسي الساحق برئاسة الجمهورية الايرانية.



كما وتبارك لسماحة آية الله السيد إبراهيم رئيسي فوزه الساحق برئاسة الجمهورية، ليصبح الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية في إيران، وتسأل الله العلي القدير أن يوفقه للقيام بواجباته لخدمة الشعب الإيراني ورفع معاناته المعيشية والحياتية،وإيجاد الحلول الناجعة للتغلب على الحصار الإقتصادي والسياسي الظالم على الجمهورية الإسلامية في إيران.



من جهته هنأ الامين العام لحركة النجباء بفوز السيد ابراهيم رئيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية في ايران.



وهنأ الشيخ أكرم الكعبي قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني بفوز السيد ابراهيم رئيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية في ايران، مبينا أن المواطنين الايرانيين اثبتوا مجدداً التفافهم حول النظام الايرانيِ وقيادته، وحولوا التحديات الى ملحمة انتخابية عبر المشاركة الواسعة في الداخل والخارج.



وأعرب سماحته عن أمله بأن تزداد الروابط بين الشعبين العراقي والايراني تماسكاً مع جميع المراحل وذلك للمشتركات العقائدية والثقافية والجغرافية بين البلدين.



ومن جانبه بعث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.



وقال الرئيس الأسد في برقيته: إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم إليكم، باسمي وباسم الشعب العربي السوري، بأحر التهاني القلبية بمناسبة نيلكم ثقة الشعب الإيراني الصديق وفوزكم في الانتخابات الرئاسية، سائلاً الله العلي القدير لكم النجاح والتوفيق في مسؤولياتكم الجديدة واستكمال نهج الثورة الإسلامية في قيادة مسيرة بلادكم نحو المزيد من الازدهار والتقدم في جميع المجالات لما فيه خير وصالح الشعب الإيراني المقاوم والصامد في وجه كل المخططات والضغوطات التي تستهدف كسر إرادته وسلبه قراره المستقل.



وأضاف الرئيس الأسد: أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن اهتمامنا وحرصنا على العمل معكم من أجل تعزيز مسار العلاقات الثنائية المبنية على عقود طويلة من الصداقة التاريخية والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.



ودوليا هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجمهورية الإسلامية أمس السبت.



وأكد الملحق الصحفي في السفارة الروسية في طهران، مكسيم سوسلوف، لوكالة "نوفوستي" تسليم رسالة التهنئة من بوتين إلى رئيسي.



وكشف الملحق أن بوتين في هذه الرسالة هنأ رئيسي بفوزه الانتخابي، وأعرب عن أمله في استمرار تطوير التعاون الثنائي البناء بين الدولتين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التعامل بخصوص القضايا الدولية، بما يخدم مصالح البلدين.



وفي هذا المجال هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إبراهيم رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية معبرا عن إيمانه بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين خلال فترة رئاسته.



وكتب أردوغان في رسالة إلى رئيسي "إذ أعبر عن اعتقادي بتعزيز التعاون بين بلدينا خلال فترة رئاستكم، فإنني على أتم استعداد للعمل معكم".



وأضاف أنه يتطلع لزيارة إيران بعد انتهاء جائحة كورونا.

