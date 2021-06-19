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السبت 19 حزيران 2021 ساعة 18:39

'كاتب سعودي يسيء للنبي' ومطالبات بمحاسبته

وكتب تركي الحمد تغريده على توتير قال فيها : ” عندنا وعندهم خير.. أليس عندنا من يدعو على اليهود في كل جمعة؟ أليس عندنا من يقول بأنهم سيتوارون خلف شجر الغردق؟ أليس عندنا من يقول بأنهم أحفاد القردة والخنازير؟ أليس منا من يقول انهم ملعونون إلى يوم الدين؟ الكراهية لا تولد إلا الكراهية،
سواء من العرب أو اليهود..في الأرض متسع للجميع”.

تغريدة الحمد أثارت غضب العديد من المغردين، حيث لم تكن هذه التغريده هي الأولى للكاتب تركي الحمد والذي دائماً ما يثير الجدل بكافة الكتابات التي يدونها عبر حسابه على توتير .

واعتبر كتاب ونشطاء في السعودية ان تغريده الكاتب تركي الحمد تسيء الى النبي محمد صلي الله وعليه وآله وسلم، وسط مطالبات بضرورة قيام السلطات السعودية بمحاسبته ومراجعته على مثل هذه الكتابات.

فقد غرد الكاتب خليل مقداد رداً على تغريدة الحمد قائلاً: “لا يا تركي ليس عندنا من يقول بهذا، فمن قال هو رب العزة ونبيه الصادق المصدوق، وما تفنيدك هذا وتحوير كلام الله ونبيه ونسبته لبشر إلا ردة ما بعدها ردة، أسأل الله سبحانه أن يهديك إن علم فيك خيرا أو يأخذك أخذ عزيز مقتدر إن علم فيك شرا”.

وقال الدكتور سميح غزال: “كيف تلمع من في الشهر الفائت فقط قتل ٦٤ طفل و١٠٠ امرأة وهدم الاف البيوت علي راس ساكينيها.

كيف تلمع وجه من سرق بلدا كامل وهجر اهله ويمارس التفرقة العنصرية ويرتكب جرائم حرب، ويمارس الارهاب بشكل يومي.

نحن نؤمن بموسي ولا نتعدي ولا نصفهم الا بما وصفوا فيه في كتاب الله… اتق الله يا هذا”.

وقال عمر الحربي: “حسبي الله على من يخلط بين دعاء المسلمين على أعداء الدين الظاهره عداوتهم من ايام النبي محمد عليه افضل الصلاة وأتم التسليم التي يؤيدها القرآن الكريم الذي هو دستورنا ويشكك فيه وبين من يسب النبي محمد عليه الصلاه والسلام ويجعل الأمر سهل ويقارن في”.

في حين قال عبد الوهاب القحطاني: “تعترض على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرض بالقران الكريم، اما تستحي ولا اظن مثلك يستحي فوجهك مغسول ب ومن أمن العقوبة اساء الادب @bip_ksa اتمنى اخذ على يد هذا السفيه”.

من هو تركي الحمد؟

تركي الحمد هو كاتب وروائي سعودي بالإضافة لكونه سياسي وأستاذ جامعي، عاش في بداية حياته في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، انضم لحزب البعث (الفرع السعودي) عندما كان طالباً في الثانوية العامة، وبعد دخوله للجامعة وفي السنة الاولى تم اعتقاله من قبل المخابرات السعودية، بقي في السجن لمدة سنة وعدة أشهر.

تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية ليعود مدرساً في جامعة الملك سعود قسم العلوم السياسية، تقاعد مبكراً وتفرغ للكتابة وله عدة مؤلفات. تعرف على السيرة الذاتية الإنجازات والحكم والأقوال وكل المعلومات التي تحتاجها عن تركي الحمد.
مصدر : وكالات
رقم : 938939
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