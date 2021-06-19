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السبت 19 حزيران 2021 ساعة 18:47

أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 19-6-2021

أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 19-6-2021
ووفق مصادر صحفية من فلسطين المحتلة فقد نفذ الفلسطينيون أربع عمليات دهس وطعن وإطلاق نار، بالإضافة لإلقاء زجاجات حارقة.

واندلعت مواجهات في 11 نقطة، أدت إلى إصابة مئات المواطنين، وتحديدا في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وتوزعت نقاط المواجهة في ساحات المسجد الأقصى ومنطقة باب العامود وبلدة الرام، كما شهدت بلدات بيتا وبيت دجن في نابلس مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال.

وشهد مدخل قلقيلية الشمالي وبلدة كفر قدوم شرق المدينة ومدخل البيرة الشمالي وبلدة النبي صالح في رام الله مواجهات مع الاحتلال.

والخميس استشهد الفتى أحمد زاهي بني شمسة (16 عامًا) من بيتا؛ متأثراً بإصابته في اليوم السابق، بالإضافة لتسجيل 12 إصابة في الضفة والقدس.

واندلعت مواجهات في 16 نقطة، في بلدات سلوان والطور والمصرارة ومنطقة باب العامود وأبو ديس بالقدس، ومدينة جنين، وبلدات بيتا وعينابوس ومحيط مستوطنة يتسهار جنوب نابلس مواجهات مع قوات الاحتلال.

والأربعاء استشهدت الشابة مي خالد عفانة (29 عامًا) من أبو ديس، بعد زعم الاحتلال تنفيذها عملية دهس في حزما، كما أعلن عن مقتل مستوطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها في عملية دهس وقعت بالرملة الشهر الماضي.

واعتقلت قوات الاحتلال شابة من الخليل؛ بزعم محاولتها تنفيذها عملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي.

واندلعت مواجهات في 15 نقطة، تركزت في حي سلوان وبلدات أبو ديس وحزما بالقدس ومخيم العروب ومحيط المسجد الإبراهيمي بالخليل، وبلدة نعلين برام الله، وبلدة تقوع ومحيط مستوطنة بيتار عيليت ببيت لحم، وبلدتي بيتا وقصرة في نابلس، وحاجزي المدينة الشمالي والجنوبي في قلقيلية بالإضافة إلى بلدة عزون.

والثلاثاء وتزامنا مع "مسيرة الأعلام"، اندلعت مواجهات في 31 نقطة، أدت إلى إصابة خمسة مستوطنين بالحجارة، وتخللها إلقاء زجاجات حارقة.

ففي القدس تركزت المواجهات في سلوان ومنطقة باب العامود وشارع صلاح الدين ووادي الجوز وحي الطور وباب الخليل وبلدات الرام وحزما.

وشهد مخيم العروب وبلدات حلحول وترقوميا في الخليل والمدخل الشمالي للبيرة وبلدتي سنجل وعابود قرب رام الله والمدخل الشمالي لبيت لحم وبلدات حوسان والخضر وتقوع، وبلدتي بيتا ودوما قرب نابلس، والحاجز الشمالي وبلدة عزون قرب قلقيلية، ومدينة اللد في الداخل المحتل مواجهات أخرى مع الاحتلال.

والاثنين سجلت 3 إصابات بالرصاص في 11 نقطة مواجهة تخللها إلقاء زجاجات حارقة.

وشهدت بلدة بدو في القدس، ومخيم العروب ومحيط مستوطنة كريات أربع في الخليل، وبلدتا الخضر وتقوع ببيت لحم، ومحيط مستوطنة عوفرا برام الله، وقريتي جبع ورمانة بجنين، وبلدة بيت جنوب نابلس وقرية الجفتلك بأريحا مواجهات مع الاحتلال بالإضافة إلى مواجهات مشابهة في منقطة وادي عارة بالداخل المحتل.

والأحد نُفذت عمليتا إطلاق نار؛ الأولى في بيتا، والثانية قرب مستوطنة شكيد، وألقيت زجاجات حارقة قرب دورا بالخليل.

واندلعت مواجهات في 9 نقاط، أولها في مدينة القدس؛ حيث شهد باب حطة احتكاكات ومواجهات مع الاحتلال، بالإضافة إلى محيط مستوطنة معاليه أدوميم وبلدة حزما.

وشهدت بلدات دورا وبيت أمر وحلحول في الخليل، ومحيط مستوطنة شكيد في جنين، وبلدة بتيا جنوب نابلس، ومحيط مستوطنة "الف منشية" قرب قلقيلية مواجهات مع قوات الاحتلال.

والسبت استشهدت الأسيرة المحررة ابتسام خالد كعابنة (28 عامًا) من مخيم عقبة جبر بأريحا أثناء محاولتها تنفيذ طعن على حاجز قلنديا.

واندلعت مواجهات في 9 نقاط، أدت إلى إصابة اثنين من المستوطنين، وتوزعت نقاط المواجهة في سلوان وحي الطور والشيخ جراح بالإضافة إلى حاجز قلنديا.

وفي مدينة الخليل سجلت مواجهات في بلدة بيت أمر، كما شهد مخيم عايدة في بيت لحم مواجهات أخرى.

وشهدت بلدة بيتا في نابلس مواجهات، كما وشهد حاجز قلقيلية الشمالي وبلدة كفر قدوم مواجهات أخرى.
رقم : 938941
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