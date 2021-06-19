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السبت 19 حزيران 2021 ساعة 21:09

قيادات الداخل المحتل: لن نتخلى عن الأقصى حتى زوال الاحتلال

قيادات الداخل المحتل: لن نتخلى عن الأقصى حتى زوال الاحتلال
وشارك في الوقفة التي نظمت أمام سجن مجدو في وادي عارة عشرات الشبان وأهالي المعتقلين وعدد كبير من قيادات الداخل المحتل.

ورفع المشاركون في الوقفة صور المعتقلين ولافتات منددة بالاعتقالات وأخرى كتب عليها "الأقصى يستحق أكثر من هيك" وهي عبارة رددها الشيخ كمال الخطيب مؤخراً.

وخلال مشاركته في الفعالية أكد سليمان إغبارية القيادي في الحركة الإسلامية أن الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل سيبقى مع ثوابته ولن يتخلى عن المسجد الأقصى مهما استخدم الاحتلال وزج بالفلسطينيين في السجون.

وأشار إغبارية إلى أن الاحتلال يصدر أحكاماً عرفية على المعتقلين موجودة منذ زمن الانتداب البريطاني.

ووجه رسالة لأهالي المعتقلين بأن الجميع معكم قلبا وقالبا ويعملون على عدة فعاليات لتحريك أهالي الداخل المحتل وتوسيع التضامن مع المعتقلين.

من جانبه قال الشيخ أسامة العقبي عضو لجنة التوجيه في النقب:" الاعتقالات لا تخفينا ولا تزيدنا إلا تمسكا بالثوابت وبالمسجد الأقصى".

وأضاف:" جئنا لنرفع صوتنا عاليا ونقول إننا على العهد باقون ولو سجنوا كل قيادات الداخل المحتل وسنبقى ندافع عن الأقصى حتى زوال الاحتلال عنه".

ووجَّه العقبي رسالة للاحتلال بأن المسجد الأقصى إسلامي عربي فلسطيني سيدافع عنه الجميع.

أما الشيخ الداعية رائد فتحي، فأكد أن الاعتقالات التي استهدفت الشباب والنشاطين هي سياسية طائشة من قوات الاحتلال التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية، ودليل على إفلاسه.

وأوضح الشيخ رائد وهو شقيق الأسير ضافر جبارين أن شقيقه نموذج من هذه النماذج فهو قضى 17 عاما في السجون ولوحق بعد الإفراج عنه عدة مرات إلى أن حول إلى الاعتقال الإداري دون تهمة.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول الاستفراد بالشعب الفلسطيني في الداخل المحتل بعقلية أمنية عسكرية يحكمها اليمين المتطرف.

جدير بالذكر أن أكثر من ألفي فلسطيني تعرضوا للاعتقال الإسرائيلي منذ بدء هبة الكرامة التي انتفض فيها الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل نصرة لمدينة القدس ودعماً للمقاومة في غزة التي خاضت معركة سيف القدس.
مصدر : وكالات
رقم : 938977
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