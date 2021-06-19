الحلبوسي وزيدان يباركان لرئيسي فوزه بالانتخابات الإيرانية

وقال الحلبوسي في بيان، "يسرني أن أتقدَّم إليكم ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس النواب العراقي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران، متمنين لكم التوفيق والسداد لخدمة بلدكم وتحقيق التنمية والاستقرار".



وأضاف "نغتنم هذه المناسبة لتأكيد حرصنا الشديد على تطوير العلاقات بين بلدينا والارتقاء بها إلى أفق أرحب".



كما بارك رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، اليوم السبت، لنظيره السابق السيد ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.



وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، إن "زيدان، بارك في اتصال هاتفي أجراه اليوم، لنظيره السابق رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية في ايران ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات وتسنمه منصب رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران، وتمنى له النجاح في مهمته بما يخدم مصلحة البلدين الجارين".