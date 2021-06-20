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الأحد 20 حزيران 2021 ساعة 10:11

ظريف: الولايات المتحدة فشلت وعليها تصحيح الأخطاء

ظريف: الولايات المتحدة فشلت وعليها تصحيح الأخطاء
وكتب ظريف في حسابه الرسمي على "تويتر" عقب مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا، أن الولايات المتحدة، كدولة انسحبت من الاتفاق النووي، لديها الآن مهمة تصحيح هذا الاتفاق وإعادته إلى حالته الأصلية.

وأوضح ظريف إن "مهمة إحياء الخطة المشتركة (الاتفاق النووي) تقع على عاتق الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن عاجلاً أم آجلاً سيغادر الأجانب منطقتنا، وعلينا أن نأخذها بأنفسنا".

وتخوض إيران منذ فترة مفاوضات نووية في فيينا مع مجموعة 4+1 بحضور غير مباشر للولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتطالب طهران برفع كافة العقوبات المفروضة عليها قبل أن تسمح للولايات المتحدة بالعودة للاتفاق النووي، فيما أعلنت الجمهورية الإسلامية في أبريل الماضي رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة.

 
رقم : 939059
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