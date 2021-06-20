الصفحة الرئيسية
0
الأحد 20 حزيران 2021 ساعة 10:30

الرئيس الإيراني المنتخب يتحدث الاثنين في مؤتمر صحفي

الرئيس الإيراني المنتخب يتحدث الاثنين في مؤتمر صحفي
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، إن الرئيس المنتخب حجة الإسلام والمسلمين السيد إبراهيم رئيسي سيتحدث يوم غد لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية في أول مؤتمر صحفي له .

وأشارت إلى أن المؤتمر الصحفي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت طهران.

وکان وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي آعلن آمس السبت فوز السیچ رئيسي في الانتخابات الرئاسية، وقال إن "المشاركين بلغ 28 مليونا و933 ألفا بنسبة بلغت 48.8%  .. إبراهيم رئيسي حصل على 17مليونا و926 ألف صوت بنسبة 62%. .. الأصوات الباطلة بلغت 3 ملايين و726 ألف صوت".
رقم : 939062
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الإيراني المنتخب يتحدث الاثنين في مؤتمر صحفي
الرئيس الإيراني المنتخب يتحدث الاثنين في مؤتمر صحفي
ظريف: الولايات المتحدة فشلت وعليها تصحيح الأخطاء
ظريف: الولايات المتحدة فشلت وعليها تصحيح الأخطاء
20 حزيران 2021
السيد نصر الله مباركاً فوز السيد رئيسي: المقاومون والأحرار يرون فيكم سنداً قوياً
السيد نصر الله مباركاً فوز السيد رئيسي: المقاومون والأحرار يرون فيكم سنداً قوياً
20 حزيران 2021
روحاني يخاطب ابناء الشعب الايراني في رسالة..وهذا مضمونها
روحاني يخاطب ابناء الشعب الايراني في رسالة..وهذا مضمونها
19 حزيران 2021
رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية
رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
روحاني يعلن فوز رئيسي بالجولة الأولى للانتخابات الإيرانية
روحاني يعلن فوز رئيسي بالجولة الأولى للانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات
بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات
19 حزيران 2021
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
19 حزيران 2021
أنباء عن مشاركة أكثر من 50 بالمائة في الانتخابات الإيرانية
أنباء عن مشاركة أكثر من 50 بالمائة في الانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
18 حزيران 2021
الرئيس روحاني یصوت فی الانتخابات الایرانية
الرئيس روحاني یصوت فی الانتخابات الایرانية
18 حزيران 2021
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
18 حزيران 2021
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
18 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين