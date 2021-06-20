الرئيس الإيراني المنتخب يتحدث الاثنين في مؤتمر صحفي

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، إن الرئيس المنتخب حجة الإسلام والمسلمين السيد إبراهيم رئيسي سيتحدث يوم غد لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية في أول مؤتمر صحفي له .



وأشارت إلى أن المؤتمر الصحفي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت طهران.



وکان وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي آعلن آمس السبت فوز السیچ رئيسي في الانتخابات الرئاسية، وقال إن "المشاركين بلغ 28 مليونا و933 ألفا بنسبة بلغت 48.8% .. إبراهيم رئيسي حصل على 17مليونا و926 ألف صوت بنسبة 62%. .. الأصوات الباطلة بلغت 3 ملايين و726 ألف صوت".