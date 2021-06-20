تتوالى ردود الفعل المهنئة لايران وللرئيس المنتخب

وفي هذا المجال هنأ الرئيس الروسي بوتين إبراهيم رئيسي وعبّر عن أمله في المزيد من التطور في التعاون الثنائي البناء.



والرئيس السوري بشار الأسد بدوره قدم التهاني للسيد ابراهيم رئيسي بفوزه بمناسبة نيله ثقة الشعب الإيراني، معلنا حرصه على العمل مع الرئيس الجديد لتعزيز العلاقات بين البلدين.



كما هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ابراهيم رئيسي هاتفيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية ودعى لتطوير العلاقات بين طهران وبغداد، معبراً عن تطلعه للعمل على توفير الأمن والاستقرار للشعبين العراقي والإيراني.



ومن جانبه بعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقية تهنئة إلى الرئيس ايران المنتخب إبراهيم رئيسي معربا عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق وبالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. واكد على تعزيز العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.



ومن جهته الرئيس اليمني مهدي المشاط بعث ببرقية تهنئة اعتبر فيها نجاح العملية الانتخابية في إيران انتصاراً لمبادئ الثورة الإسلامية وترسيخا لخيار مواجهة المشروع الصهيوأمريكي. مؤكدا على رغبته في تعزيز العلاقات بين اليمن و إيران خلال المرحلة المقبلة في المجالات كافة.



كما تقدم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالتبريكات معربا عن امله بالعمل معا لتعزيز العلاقات الأخوية والسلام الإقليمي والتنمية والازدهار.



وإلى الهند فقد تقدم رئيس وزراء الهند نارندرا مودي،بالتهاني والتبريكات للجمهورية الاسلامية الايرانيةو لآية الله ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، معربا عن امله بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.



وكتب مودي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاحد: اهنئ السيد ابراهيم رئيسي لانتخابه رئيسا للجمهورية في ايران.



واضاف: ساسعى للتعاون معه في سياق المزيد من تطوير العلاقات الدافئة بين ايران والهند.



وبدوره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بعث برقية تهنئة إلى إبراهيم رئيسي الرئيس الايراني المنتخب، كما بارك محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات وحاكم دبي لرئيسي فوزه بالانتخابات، وتمنی للجمهورية الإسلامية وللعلاقات الثنائية دوام الاستقرار والاستمرار والازدهار.



كما قام كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بتهنئة الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي.



في نفس السياق هنأت حركة حماس ايران قيادة وشعبا، وباركت للرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي، متمنية مزيد من التنمية والتقدّم والرّخاء، ومواصلة وتعزيز مواقف إيران المشرّفة في التضامن مع فلسطين وقضيتها العادلة، فيما كتب حزب الله لبنان على حساب تويتر للسيد حسن نصر الله "سلام على ابراهيم".



بدورها هنأت حركة الجهاد الإسلامي الرئيس الإيراني المنتخب وباركت لايران قيادة وشعبا بنجاح التجربة الديمقراطية، مشيرة الى أن الشعب الإيراني أثبت مجددا للعالم انتماءه وتمسكه بمنهج الثورة ونظامها.



ومن جانبه هنأ الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد في برقية تهنئة بفوز السيد ابراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الايرانية التي اقيمت يوم الجمعة بمشاركة واسعة من ابناء الشعب الايراني.



وجاءت في هذه البرقية: "أتقدّم بإسمي وبإسم المكتب السياسي وكافة مناضلي جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران أية الله العظمى السيّد علي الخامنئي، وإلى الشعب الإيراني الشقيق ، بأحر التهاني وأطيب التبريكات بإنجاز عملية الانتخابات الرّئاسية، والتي عبرت عن التزام الشعب الإيراني بمبادئ الثورة الإسلامية وانتمائه لتاريخه وحضارته، واختار فيها الشعب الإيراني السيّد إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران".



وإلى امركيا الجنوبية فقد هنأ الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، ابراهيم رئيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت، أول أمس.



وعبر كانيل في تغريدة له على "تويتر" عن تهانيه الحارة لرئيسي متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه.



وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران أمس وفاز بها إبراهيم رئيسي بنسبة 95ر61 بالمئة من الأصوات.







هذا ولازالت برقيات التهاني تتوالى من القادة والزعماء ومختلف القوى الشعبية في العالم لايران على الانجاز الانتخابي الكبير وللرئيس المنتخب لفوزه الكاسح في هذه الانتخابات.