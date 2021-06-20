جولة جديدة من المحادثات النووية في فيينا

وحيث أعلن الاتحاد الأوروبي أن الأطراف المعنية يعقدون اجتماعا رسميا سيقرر كيفة المضي قدما في المحادثات.



وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عقب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بشأن عملية التفاوض "نحن على وشك الانتهاء من العمل ، لكن المسار المتبقی لن يكون سهلاً".



واضاف عباس عراقجي ، مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد الإيراني إلى محادثات فيينا ، اليوم (الأحد) عقب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "إن تقدمنا ​​في هذه الجولة كان جيدًا نسبيًا". لأن الكثير من النصوص جاهزة الآن ، وان المقدار غير الجاهز معالمه على الاقل واضحة ومحددة للغاية ويجسد صورة من الخلافات والمرحلة التي تمر بها المفاوضات، وهذا يساعد صانعي القرار على اتخاذ القرار الصحيح.



وأضاف: "قطعنا شوطًا طويلًا حتى الآن ونقترب من نهاية العمل ، لكن باقي المسار لن يكون سهلاً".



وقال عراقجي "آمل وأعتقد أنه إذا كان بإمكان الأطراف الاخرى اتخاذ قراراتهم فاننا بإذن الله ، سنتمكن من التوصل إلى اتفاق نريده ويلبي تطلعاتنا ".



وقال "موقفنا لم يتغير منذ بداية المحادثات ، ونريد رفع جميع اجراءات الحظر الأميركية والتحقق منها ، ومن ثم تعود إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي ".



وقال عراقجي ان ثقل المشاكل التي تم حلها أكبر".



وحول مباحثاته مع رفائيل غروسي قال عراقجي اننا تباحثنا حول القضايا المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحتاج إلى حل وكذلك سبل دعم الوكالة لدفع المفاوضات حيث كانت هناك بعض النقاط التي تتضمن ملاحظات فنية الى جانب المهام التي يتعين على الوكالة انجازها عقب التوصل الى الاتفاق المحتمل .



وبشأن تمديد التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قال مساعد وزير الخارجية: "هذا الموضوع نوقش ، وهذا موضوع مهم سيتم البت فيه في طهران ، وليس لدي حكم في هذا الصدد".



وقال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف إن الموافقة على العودة إلى الاتفاق النووي قريبة المنال ولكن لم يتم وضع التفاصيل النهائية بعد.فيما أشار مسؤولون الى وجود اختلافات حول القضايا الرئيسية، خاصة بعد تصريحات رئيس الوفد الإيراني المفاوض في المحادثات عباس عراقجي الأسبوع الماضي، أن المفاوضات أقرب إلى التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى.



صحيفة نيويورك تايمز هي الاخرى نقلت عن مسؤولين امريكيين إن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن الأسابيع الستة المقبلة قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي قد تقدم نافذة فريدة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع القادة الإيرانيين، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة المحادثات النووية بعد فوزِ ابراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية.



وهذا ما اكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مشيرا إلى امكانية الوصول إلى اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس حسن روحاني في آب/ اغسطس.



وتطالب طهران بضمانات بعدم انسحاب الادارة الأمريكية الجديدة من الاتفاق النووي مرة ثانية على غرار الادارة السابقة في الفين و ثمانية عشر.



ويأتي اجتماع اليوم بعد أكثر من أسبوع من استئناف هذه الجولة من المحادثات حيث تتفاوض الأطراف المعنية على إحياء الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه فيما تؤكد ايران أن الولايات المتحدة هي من تنصلت من الاتفاق النووي ويجب ان تعود اليه والتخلي عن سياسة الضغوط القصوى التي لم تحقق نتائج خلال الاعوام الثلاثة الماضية لثني ايران عن اولوياتها داخليا واقليمي.