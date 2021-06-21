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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 09:21
ايران.. خروج محطة بوشهر من إنتاج الكهرباء لمدة 3 إلى 4 أيام
وفي تصريح للتلفزيون الايراني قال رخشاني مهر بأن انقطاع المحطة عن توليد الكهرباء بدأ منذ أمس وسيستمر بين 3 الى 4 أيام، وهو ما سيسبب نقصا في انتاج الكهرباء بمقدار الف ميغاواط.
مصدر :
وكالات
رقم :
939191
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