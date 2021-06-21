أول تعليق من واشنطن على التصريحات النارية لزعيم كوريا الشمالية

وأضاف سوليفان في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي نيوز": "نعتبر تصريحاته هذا الأسبوع إشارة مثيرة للاهتمام، وسننتظر لنرى ما إذا كان سيتبعها أي نوع من الاتصالات المباشرة معنا حول مسار محتمل للمضي قدما".



وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية نقلت في 17 يونيو الجري عن زعيم البلاد كيم جونغ أون قوله إن بيونغ يانغ مستعدة سواء للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة.



وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، التي بحثت الأوضاع الدولية.



وللإشارة ،نقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية في وقت سابق،عن زعيم البلاد كيم جونغ أون قوله إن بيونغ يانغ مستعدة سواء للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة.



وكان كيم جونغ أون قد قال:إنه "من أجل حماية مصالحنا الخاصة بالتنمية المستقلة، ومن أجل ضمان السلام وأمننا الوطني، يجب أن نكون مستعدين للحوار والمواجهة على حد سواء".



وحسب وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية، فإن كيم جونغ أون قام بتحليل سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه بيونغ يانغ، وحدد "الردود الاستراتيجية والتكتيكية المناسبة وخطة العمل للعلاقات مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة".



هذا وفي وقت أن واشنطن كانت قد أكدت عزمها مواصلة الضغط على كوريا الشمالية بهدف تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.