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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 09:28

شهداء وجرحى بقصف مدفعي سعودي على مناطق حدودية بصعدة

شهداء وجرحى بقصف مدفعي سعودي على مناطق حدودية بصعدة
وأفادت المسيرة باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة 7 أخرين في جريمتين منفصلتين ارتكبتها مدفعية الجيش السعودي بحق المدنيين في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وذكرت أن مواطنا استشهد وأصيب 3 اخرين إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو، في حين استشهد مواطن وأصيب 4 آخرين في وقت سابق اليوم بقصف مدفعي سعودي على ذات المنطقة.

إلى ذلك تعرضت قرى آهلة بالسكان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وتشهد المناطق الحدودية بصعدة اعتداءات متكررة بحق المواطنين من قبل قوى العدوان السعودي الأمريكي سقط على إثرها عشرات الشهداء والمصابين من المواطنين.
رقم : 939197
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