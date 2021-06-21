وخلال كلمة له ، في "مؤتمر عشائر فلسطين ووجهائها لدعم المقاومة ونصرة القدس"، قال السنوار إن "شعبنا، في كل مكوّناته، صنع النصر يوم ربّى أبناءه على حب الوطن، والاستعداد للتضحية والفداء والبذل في سبيل حريته".



وخاطب الوجهاء بالقول "أنتم من صنعتم هذا النصر، يوم ربيتم أبناءكم على هذه المعاني الجميلة، فكان لنا جيل من كتائب القسام وسرايا القدس وشباب المقاومة كافة، الذين صنعوا هذا النصر الذي أحدث تحوُّلاً استراتيجياً في الصراع مع هذا الاحتلال".



وأضاف قائلاً "صنعتم النصر، يوم احتضنتم المقاومة، وبما صبرتم وتحملتم من حصار وقهر"، موضحاً أنه "لم تغيّر قناعتكم كلُّ حملات التشويه والتطبيع، فظلّت القدس يانعة في قلوبكم".



وقدَّم السنوار الشكر والتقدير إلى الوجهاء والعشائر "لاحتضانهم المقاومة، وتضحياتهم العظيمة"، مشدّداً على أنه "سنصلّي نحن وإياكم في المسجد الأقصى محرَّراً".



وكان السنوار أكد، الشهر الماضي، أنّ المقاومة فرضت نفسها على العدوّ, وقال، قبيل ذلك، إن "معركة سيف القدس مجردُ مناورة صغيرة لما يمكن أن يواجهه الاحتلال إذا حاول المس بالأقصى"، كاشفاً أن "لدينا في الداخل المحتل أكثر من 10 آلاف استشهادي إذا حاول العدو المَسَّ بالأقصى".