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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 09:42

قتيل و6 مصابين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمیركية

قتيل و6 مصابين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمیركية
ونقلت صحيفة "ذا هيل" عن إدارة شرطة أوكلاند، أن الحادث أسفر عن خمسة ضحايا رجال تتراوح أعمارهم بين 16 و27 عامًا، وامرأتين بالغتين، توجهت إحداهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج من إصابتها بطلق ناري.

وأوضحت الشرطة أن أحد الضحايا الرجال، توفي في وقت لاحق في المستشفى متأثرا بإصابته، مشيرة إلى انه يبلغ من العمر 22 عامًا وهو من سكان مدينة سان فرانسيسكو، فيما استقرت حالة المصابين الستة الآخرين.

وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على رجلين مسلحين شوهدا يفران من المنطقة، فيما لم يذكر المسؤولون مزيدا من التفاصيل حول مشتبه بهم.

في سياق آخر، قتل شخص وأصيب آخر باصطدام شاحنة في مسيرة لمثليي الجنس في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الشاحنة بدت مشاركة في الموكب ، ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الهجوم متعمدا أم حادثا.

ونقلت الوكالة عن المحقق في الشرطة علي أدامسون أن المسؤولين يقومون بتقييم كل الاحتمالات.

ووقع حادث الاصطدام مع انطلاق مسيرة ومهرجان "ويلتون مانورز ستونوول برايد" للمثليين والمتحولين جنسيا في بلدة بالقرب من فورت لودرديل.
مصدر : وكالات
رقم : 939202
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