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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 09:42

رئيس المجلس العسكري بميانمار يزور روسيا

رئيس المجلس العسكري بميانمار يزور روسيا
وذكرت شبكة "إم.آر.تي.في" التلفزيونية، التي يسيطر عليها الجيش، اليوم الأحد، أن الجنرال مين أونغ هلاينغ، رئيس المجلس العسكري في ميانمار، سيحضر مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي يعقد بين 22 و24 يونيو (حزيران). بحسب رويترز.

ومنذ استيلائه على السلطة لم يغادر أونغ هلاينغ البلاد سوى لحضور اجتماع قمة إقليمية استضافتها إندونيسيا في شهر أبريل (نيسان).

وأطاح الجيش بحكومة مدنية بقيادة أونغ سان سو تشي بعد أن رفضت مزاعم قياداته بحدوث تزوير بخصوص فوز حزبها الساحق في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال مراقبون دوليون إن الانتخابات كانت نزيهة.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة إلى وقف تدفق الأسلحة على ميانمار وطالبت الجيش باحترام نتائج انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) والإفراج عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي.

وتُستأنف غدا الاثنين محاكمة سو تشي (75 عاماً)، وتُحاكم بتهم تتفاوت بين حيازة أجهزة لاسلكية وانتهاك قوانين السرية والفساد.
رقم : 939203
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