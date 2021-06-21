الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 09:43

واشنطن تهدد الصين بـ ’عزلة دولية’ بسبب 'كورونا'

واشنطن تهدد الصين بـ ’عزلة دولية’ بسبب
وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "العمل التحضيري الدبلوماسي حشد دول العالم، والضغط السياسي والدبلوماسي على الصين، هذا هو الجزء الرئيسي من الجهود التي نبذلها لتقديم خيار صعب للصين في نهاية المطاف، أو أن يتصرفوا بمسؤولية وبالتالي يسمحون للمحققين".

من جهته أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة السبع مؤخرا عن قلقه إزاء نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية بعد زيارة فريق الخبراء الدولي للصين، مشددا على "الحاجة إلى تحقيق شفاف ومستقل في منشأ الفيروس، حيث لم يتوصل الخبراء الدوليون إلى نتيجة واضحة حول منشأ كورونا".

وعادت في الآونة الأخيرة إلى الظهور المنشورات والبيانات الإعلامية من الدول الغربية حول المنشأ المختبري المحتمل للفيروس، حيث أصدر البيت الأبيض بيانا، يفيد بأن "فرضية انتشار فيروس كورونا كان بسبب حادث وقع في مختبر علمي، لم يتم نفيها بعد".

وذكرت صحيفة "التايمز" نقلا عن مصادرها، أن "المخابرات البريطانية تعتبر الآن أنه من الممكن تسرب فيروس كورونا (SARS-CoV-2) من مختبر".

وتعليقا على هذه البيانات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن "العلماء، وليس الخدمات الخاصة، من يجب أن يعملوا على تحديد منشأ كورونا".
رقم : 939204
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صفقة مالية مثيرة للجدل بين بغداد وأربيل... طموحات الكاظمي الانتخابية
صفقة مالية مثيرة للجدل بين بغداد وأربيل... طموحات الكاظمي الانتخابية
الرئيس روحاني : الحظر سيُرفع قريبا
الرئيس روحاني : الحظر سيُرفع قريبا
21 حزيران 2021
الخارجية الإيرانية: المحادثات النووية المقبلة قد تكون الأخيرة
الخارجية الإيرانية: المحادثات النووية المقبلة قد تكون الأخيرة
21 حزيران 2021
دلالات سحب الباتريوت من بعض الدول العربية
دلالات سحب الباتريوت من بعض الدول العربية
21 حزيران 2021
نار "مناهضة التطبيع" تشتعل مجدداً في المغرب.. هل تنجو الرباط من لُغم الخيانة؟
نار "مناهضة التطبيع" تشتعل مجدداً في المغرب.. هل تنجو الرباط من لُغم الخيانة؟
21 حزيران 2021
الرئيس الإيراني المنتخب يتحدث الاثنين في مؤتمر صحفي
الرئيس الإيراني المنتخب يتحدث الاثنين في مؤتمر صحفي
20 حزيران 2021
ظريف: الولايات المتحدة فشلت وعليها تصحيح الأخطاء
ظريف: الولايات المتحدة فشلت وعليها تصحيح الأخطاء
20 حزيران 2021
السيد نصر الله مباركاً فوز السيد رئيسي: المقاومون والأحرار يرون فيكم سنداً قوياً
السيد نصر الله مباركاً فوز السيد رئيسي: المقاومون والأحرار يرون فيكم سنداً قوياً
20 حزيران 2021
روحاني يخاطب ابناء الشعب الايراني في رسالة..وهذا مضمونها
روحاني يخاطب ابناء الشعب الايراني في رسالة..وهذا مضمونها
19 حزيران 2021
رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية
رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
روحاني يعلن فوز رئيسي بالجولة الأولى للانتخابات الإيرانية
روحاني يعلن فوز رئيسي بالجولة الأولى للانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات
بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات
19 حزيران 2021
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
19 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صفقة مالية مثيرة للجدل بين بغداد وأربيل... طموحات الكاظمي الانتخابية
دلالات سحب الباتريوت من بعض الدول العربية
نار "مناهضة التطبيع" تشتعل مجدداً في المغرب.. هل تنجو الرباط من لُغم الخيانة؟
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية