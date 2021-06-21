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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 10:39

السعودية ستسمح للمنشآت التجارية بالعمل وقت الصلاة

السعودية ستسمح للمنشآت التجارية بالعمل وقت الصلاة
وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن "مجلس الشورى سيصوت الإثنين على توصية إضافية على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية، تطلب من الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة، ويشمل ذلك محطات الوقود والصيدليات".

وأضافت أن "التوصية استندت على عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء مستحدث تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناء على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية، ولم يرد في ذلك أي نص نظامي فالمنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة، فهل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟".

وتابعت: "يرى مقدمو التوصية أن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأت به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فآيات القرآن الكريم خلت من أي نص يأمر بإغلاق المحلات قبل بداية أوقات الصلاة وأثنائها ما عدا صلاة الجمعة"، بحسب الصحيفة.

ويندرج هذا القرار في إطار إصلاحات ابن سلمان المجتمعية، حيث يسعى لسلب الهوية والصبغة الدينية من المجتمع السعودي المحافظ، والإنقلاب على العادات والتقاليد الدينية المترسخة في أعماقه.

وكان وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، أصدر تعميما بأن مستوى صوت المكبرات في المساجد يجب ألا يعلو عن ثلث درجة الجهاز، كما قصرت استخدام مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة.

وأثار القرار جدلا واسعا لاسيما أنه اتخذ في أرض الحرمين الشريفين، ويتزامن مع تصعيد إقامة الحفلات الصاخبة والمختلطة التي اقامتها وتقيمها الفرق الموسيقية الغربية والأمريكية، في مكة والمدينة.
مصدر : وكالات
رقم : 939216
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