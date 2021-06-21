الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين بينهم والدا شهيد في طولكرم

وقالت مصادر أمنية لمعا "أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب عمار مهيب حمايل بعد اقتحام منزله في قرية بيتا كما اقتحمت قرية عوريف بنابلس وبعد مداهمة وتفتيش استمر عدة ساعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في قريه اعتقلت الشابين ناجح أسعد صفدي ومحمد مصطفى صفدي وفي قرية عصيرة القبلية".



واعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني عبدالرحمن حسني شريف صالح 39 عاما بعد اقتحام منزله جنوب نابلس .



وفي طولكرم شمال الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والد ووالدة الشهيد عبدالله دعباس من داخل منزلهم في ضاحية شويكه بعد اقتحام عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي لمنازلهم.



وزادت قوات الاحتلال من حملاتهم ضد الفلسطينيين بعد التصعيد الاخير بين الاحتلال وفصائل المقاومة على خلفية الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المسجد الاقصى وسكان الاحياء الفلسطينية في القدس المحتلة.



وأعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي امس الاحد عن اعتقال 8 شبان فلسطينيين بزعم المشاركة في إلقاء الحجارة تجاه مستوطن الشهر الماضي في اللد المحتلة مما أدى لمقتله.