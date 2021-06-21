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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 11:45

الرئيس روحاني : الحظر سيُرفع قريبا

الرئيس روحاني : الحظر سيُرفع قريبا
وخلال مراسم افتتاح عدد من المناطق الاقتصادية الحرة في البلاد عبر آلية الفيديو كونفرانس أوضح روحاني ان رفع الحظر سيعزز علاقتنا مع جمهورية اذربيجان ، خاصة اننا اتخذنا قرارات مهمة مع الرئيس الاذربيجاني ، لكن تطبيق هذه القرارات تباطأ بسبب الحظر ، وبعد رفعه سيتم تنفيذ هذه القرارات وستشهد المناطق الحدودية شمال غرب البلاد تطورات ايجابية جدا.

كما تطرق روحاني الى المشاريع التي افتتحت في منطقة آرس قرب الحدود الاذربيجانية وقال ان نحو ثمانية الاف مليار تومان قد خصصت خلال العامين الماضيين لتطوير هذه المنطقة وهذا دليل واضح على فشل امريكا في حربها الاقتصادية ضد إيران.

واشار روحاني الى ان المناطق الاقتصادية الحرة كجزيرتي كيش وقشم في الخليج الفارسي تعتبر مناطق ذات اهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

واشار روحاني الى ان المناطق الاقتصادية الحرة في البلاد تحولت من مناطق للاستيراد الى مناطق منتجة ومصدرة وبالتالي اصبحت جسرا يربط ايران مع دول الجوار والدول الاخرى ، ومن هنا فأن هناك خطط لافتتاح سوق عالمية للبورصة في هذه المناطق.

واضاف ان هناك 621 مشروعا يجري تنفيذها حاليا لتطوير المناطق الاقتصادية الحرة وان استثمارات المواطنين في هذه المشاريع بلغ 248 الف مليار تومان.
رقم : 939231
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