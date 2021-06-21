طوكيو تدعو إلى تعميق العلاقات الودية مع طهران

و في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم الاثنين صرح " كاتسونوبو كاتو" إنه يأمل في أن تساعد إيران في استقرار الشرق الأوسط في ظل الرئيس المنتخب.



واضاف كاتو : نأمل أن تلعب إيران دورا بناء في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط واستقرار الوضع في ظل رئاسة الرئيس رئيسي.



وقال كاتو: بالنظر إلى أن نحو 90 في المائة من واردات اليابان من النفط الخام تأتي من الشرق الأوسط، فإن السلام والاستقرار في المنطقة مهمان للغاية لليابان.



وفاز السيد إبراهيم رئيسي، مرشح الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضي في عموم البلاد ، فاز بأكثر من 17 مليون و 926 ألف صوت (62٪ من الأصوات المدلى بها) ليكون الرئيس الثامن في ايران.