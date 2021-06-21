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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 11:57

صحة غزة: 3 حالات وفاة و118 إصابة جديدة بكورونا

صحة غزة: 3 حالات وفاة و118 إصابة جديدة بكورونا
وأكدت الصحة في بيانها اليومي وفاة 3 مواطنين داخل مشافيها ليرتفع العدد إلى 1056 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 124 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع إجمالي المتعافين 109279 حالة .

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 113102 إصابة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2767 حالة.

وأوضحت ان إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 63 حالة فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45 حالة.

وارتفع بشكل ملحوظ عدد المتلقين للقاح بعد قرار لجنة الازمة تلقيح موظفي الداخلية والصحة والتعليم اجباريا.
مصدر : وكالات
رقم : 939239
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