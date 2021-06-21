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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 13:36

السعودية تصدر الحكم بحق المعتقلين الأردنيين اليوم

السعودية تصدر الحكم بحق المعتقلين الأردنيين اليوم
وقال "المشايخ" في تصريح صحفي مساء أمس الأحد؛ إن 11 متهما من بين 60 سيحضرون الجلسة وجاهيا، بحيث تستكمل البقية تباعا.

وطالب "المشايخ" المحكمة المختصة أن "تنظر بعين العدل والرأفة للذين شاركوا إخوانهم السعوديين في بناء المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة، ولم تسجل عليهم أية مخالفات تمس أمن المملكة"، راجيا أن يكون يوم المحاكمة "فاتحة خير ويوم بهجة لأبنائنا المعتقلين وذويهم، الذين أعياهم الشوق والفراق والأسر".

وشنت السلطات السعودية حملة اعتقالات ضد مقيمين أردنيين وفلسطينيين في شباط/ فبراير 2019، تلتها حملة أكبر في نيسان/ أبريل، برز فيها ممثل حركة "حماس" في السعودية "محمد الخضري"، قبل أن تقوم باعتقالات متفرقة في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس.
مصدر : وكالات
رقم : 939258
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