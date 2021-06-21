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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 14:39

اشتية يطالب بإدراج الاحتلال الإسرائيلي على 'قائمة العار' الأممية

اشتية يطالب بإدراج الاحتلال الإسرائيلي على
جاء ذلك خلال كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأضاف “لم تتوقف إسرائيل عن عمليات القتل لأطفالنا، وكان آخرهم الطفل أحمد بني شمسة من قرية بيتا (شمالي الضفة)” الذي استشهد الخميس متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس”.

وتابع “نطالب الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، الذي حمّل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها ضد أطفالنا، بإدراج دولة الاحتلال على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال وإخضاعها للمساءلة القانونية عن جرائمها”.

وحسب تقارير إعلامية، فإن الأمين العام للأمم المتحدة قرر عدم إدراج الكيان الإسرائيلي، على “اللائحة السوداء” للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات خلال عام 2020، والمنتظر الإعلان عنها رسميا في تقرير، الإثنين.

والأحد، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه “في حال عدم إدراج الاحتلال على هذه القائمة، فإن ذلك يعتبر انحيازا للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب”.

وصدرت “قائمة العار” وتعرف أيضا باسم “اللائحة السوداء”، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، عام 2002، للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، وهي لائحة تصدرها الأمم المتحدة في تقرير سنوي.

ويدرج في القائمة السوداء الجماعات التي “تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم، وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة الأفراد ذوي الحماية وخطف الأطفال”.‎

وخلال شهرين أبريل/نيسان ومايو/أيار قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 69 طفلا، من بين أكثر من 290 شهيدا في تصعيد بدأ بمدينة القدس وانتقل إلى اراضي 48، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، قبل التوصل لوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 939270
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