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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 14:41
مع انتهاء زيارة وفد حماس للمغرب..

أبو مرزوق: نرفض العلاقة بالكيان الصهيوني بكل أشكالها

أبو مرزوق: نرفض العلاقة بالكيان الصهيوني بكل أشكالها
قبيل انتهاء الزيارة الرسمية للمغرب التي قام بها وفد من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، قال عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، الذي كان ضمن الوفد على حسابه بموقع “تويتر” إن علاقة ⁧‫حماس‬⁩ مع الأنظمة والحكومات مبنية على التواصل مع الجهات الرسمية، مضيفا: “ليسمعوا منّا لا يسمعوا عنّا، وجلب الدعم للمقاومة والدفاع عنها، وتحييد الخصوم”.

وأوضح أبو مرزوق، أن قيادة الحركة في زياراتها الرسمية لمختلف الدول، تتواصل مع القوى الشعبية والوطنية والإسلامية، لشرح الحالة الفلسطينية الراهنة،

وأكد أبو مرزوق، “نرفض العلاقة بالكيان الصهيوني بكل أشكالها سرية أو علنية، ونقاومها بما استطعنا سياسيًا، لكننا لا نعتبرها عائقًا للتواصل الرسمي والشعبي”.

يشار إلى أن إسماعيل هنية ووفد يضم قيادات الصف الأول في حركة المقاومة الإسلامية حماس، زار المغرب منذ يوم الأربعاء الماضي.

وحظي وفد حماس بعناية رسمية على الرغم من أن الزيارة تمت بدعوة من حزب العدالة والتنمية في المغرب، حيث تم استقباله من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسب ما أكدته الحركة، وحظي بعشاء بدعوة ملكية في دار الضيافة، والتقى مختلف المؤسسات الرسمية والشعبية، العاملة في مجال دعم الشعب الفلسطيني، كما التقى مختلف مكونات المشهد السياسي.

يشار إلى أن هنية والوفد المرافق له، ينتظر أن يصل مساء اليوم إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث أعلنت الجارة الجنوبية أن الوفد سيقوم بزيارة رسمية للبلاد، بدعوة من الرئيس محمد ولد الغزواني، وينتظر أن يحظى باستقبال رسمي.
مصدر : وكالات
رقم : 939271
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