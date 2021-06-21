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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 17:35

تجمع العلماءالمسلمين يهنئ السيد رئيسي بانتخابه رئيسا لايران

تجمع العلماءالمسلمين يهنئ السيد رئيسي بانتخابه رئيسا لايران
ووجه تجمع العلماء المسلمين لاية الله السيد علي الخامنئي وللرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد جلال فيروزنيا برقيات تهنئة بانتخاب السيد رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران.

وجاء في نص البرقية الى الرئيس رئيسي :
"لقد اثبت الشعب الإيراني المسلم البطل من خلال كثافة الاقتراع أنه يؤمن ويدافع عن مبادئ الجمهورية الإسلامية، وقد وجه بذلك صفعة مدوية للشيطان الأكبر أميركا وكل من راهن على أنه سيقاطع الانتخابات اعتراضا منه على الثورة والدولة. فإذا به ينزل إلى صناديق الاقتراع بأعداد لا تتوافر لهم في ديمقراطيتهم المدعاة رغم جائحة كورونا التي منعت الكثير من المشاركة في الانتخابات ورغم الدعاية الأجنبية المناهضة للثورة، والتي ثبت فشلها من خلال تمسك الشعب الإيراني بثورته ودولته وقيادته.

إننا في تجمع العلماء المسلمين في لبنان إذ نهنئ أنفسنا بانتخابكم وأنتم المعروف عنكم التزامكم نهج الإمام الراحل الخميني العظيم (قده)، وما زلنا نذكر لقاءنا بكم حيث تشرفنا بزيارتكم لنا في مركزنا في بيروت وكان للقائكم وكلماتكم الطيبة الأثر الكبير في نفوس الإخوة العلماء، نسأل الله عز وجل أن يوفقكم للتصدي لمشاريع الاستكبار العالمي في وجه الأمة الإسلامية، خصوصا المخططات الأمريكية الصهيونية التي تريد تقويض بناء الدولة الإسلامية في إيران كأمل للمستضعفين في العالم وعلى رأسها سعيها الدؤوب للفتنة بين المذاهب الإسلامية، وبالأخص بين السنة والشيعة، هذه الفتنة التي أخذنا على عاتقنا منذ تأسيسنا مواجهتها والحث والدعوة للوحدة الإسلامية.

إننا على ثقة تامة أنكم ستلتزمون كما هو نهج الإمام الخميني العظيم وبتوجيه من الولي الفقيه الإمام الخامنئي الدفاع عن قضايا المسلمين والمستضعفين في العالم وعلى رأس هذه القضايا قضية فلسطين وتحرير ما تبقى من أرضنا العزيزة في لبنان والوقوف في وجه الفتنة المذهبية..

إننا إذ نهنئكم بانتخابكم رئيسا للجهورية الإسلامية في إيران نعتبر أن ذلك مسؤولية كبرى ألقيت على عاتقكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويساعدكم على حملها إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
رقم : 939286
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