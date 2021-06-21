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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 17:39

الطائفة الدرزية في لبنان تهنئ الرئيس ال​إيران​ي المنتخَب ​ابراهيم رئيسي

الطائفة الدرزية في لبنان تهنئ الرئيس ال​إيران​ي المنتخَب ​ابراهيم رئيسي
ولفت الشيخ ​نصر الدين الغريب​، في برقيّة تهنئة وجّهها إلى الرئيس ال​إيران​ي المنتخَب ​ابراهيم رئيسي​، إلى "أنّنا تابعنا عن كثب الإنتخابات الرئاسية في بلدكم العزيز، وإنّنا إذ نباركم لكم بهذه الثقة الكبيرة من قِبل الشعب الإيراني الشقيق بانتخابكم رئيسًا للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة".

وأشار شيخ عقل ، طائفة الموحدين الدروز، إلى أنّ "هذا الإقبال الكثيف الّذي شهدته إيران، دليل على إصرار شعبها الجبّار والمقاوم وصموده، رغم كلّ الضغوط والتهديدات، وإنّ اختياركم كرئيس للبلاد إنّما هو نابع عن صوابيّة التفكير الشعبي وعمقه والرؤية الوطنيّة الّتي يتمتّع بها إخواننا في إيران، وتحدّيهم لكلّ الظروف الدوليّة والرهانات الفاشلة على تغيير البعد الوطني والإستراتيجي للإيرانيّين".

وأوضح الشيخ ​نصر الدين الغريب​، أنّ "ما نتيجة نجاحكم والإقبال الكثيف على التصويت، إلّا خير ردّ ودليل على دحر أي مخطّط أو محاولة للنيل من إرادة شعبكم الذاخر بالشرف والصمود والإرادة الصلبة".

وركّز شيخ عقل ، طائفة الموحدين الدروز، على "أنّنا نبارك لكم بهذه النتيجة المشرّفة، ونتطلّع وإيّاكم إلى مستقبل مشرق لإيران، ونؤكّد ثباتنا على علاقتنا التاريخيّة الّتي تجمعنا، ولدينا الحرص الكبير في تطوير العلاقات بين ​لبنان​ وإيران لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، ولدينا كلّ الثقة وكما عوّدتنا إيران الشقيقة بمواقفها المقاومة وتضامنها الدائم ومساعدتها لبنان، خصوصًا في ما يمرّ به اليوم من أزمة اقتصاديّة أهلكت ​الشعب اللبناني​".
مصدر : وكالات
رقم : 939288
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