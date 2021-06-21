اتفاق إيراني سوري حول قضيتين مهمتين..اليكم التفاصيل

وأشار " محمود محمود زادة" اليوم الاثنين في تصريح عقب زيارة رسمية الى دمشق أجريت قبل أيام، أن الزيارة تمحورت حول ايجاد التمهيدات اللازمة لتنفيذ مذكرة التعاون المبرمة سابقا، والمتعلقة بمشاركة الشركات الايرانية الخاصة في عملية إعادة إعمار سوريا.



وأضاف أن موضوع التحويلات المالية وتسهيل الشحن والنقل من المواضيع التي تم الاتفاق عليها من قبل الجانبين ايضا.



وأكد مساعد الوزير أن الطرفين ناقشا ايضا تبادل الخبرات فيما يخص بناء المجمعات السكنية للطبقة المتوسطة على اساس اللوائح الوطنية والافادة من تجارب ايران بهذا المجال وآلية توفير التمويل المالي للمشاريع.



وبيّن محمود زادة أن تعاون ايران في عملية اعادة اعمار سوريا تشمل البناء العمراني والبنى التحتية والاسكان، منوها الى أن الحكومة ستوفر الارضية القانونية اللازمة لنشاط القطاع الخاص الايرانية في سوريا حصرا ولن تُقدم على عمليات تنفيذية واستثمارية بهذا الجانب.