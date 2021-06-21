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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 17:56

استشهاد امرأة وإصابة مدنيين باستهداف 'قسد' لسيارة نقل بالحسكة

استشهاد امرأة وإصابة مدنيين باستهداف
وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مسلحين من جماعة "قسد" متمركزين في ما يسمى "حاجز الشاهين" عند مدخل ناحية تل حميس أطلقوا النار على سيارة نقل عامة قادمة من اتجاه مدينة القامشلي ما أدى إلى استشهاد امرأة كانت داخل السيارة وإصابة آخرين بجروح.

وبينت المصادر أن مسلحي جماعة "قسد" أطلقوا الرصاص على السيارة أثناء محاولتهم اختطاف أحد الشبان داخلها.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيد جماعة "قسد" عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطاف العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتيادهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.
رقم : 939292
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