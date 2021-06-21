ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في العراق

الوزارة قالت في بيان ، أنها "سجلت 5235 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4776 شخصا للشفاء".



وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 25 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 22473".