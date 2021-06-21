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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 18:20
میشال عون یهنئ الرئيس الايراني المنتخب..هذا ما جاء في برقيته
مصدر :
وكالات
رقم :
939295
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