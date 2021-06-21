میشال عون یهنئ الرئيس الايراني المنتخب..هذا ما جاء في برقيته

اسلام تايمز (لبنان) - أبرق الرئيس اللبناني، ميشال عون، برسالة تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، بانتخابه، متمنيا له "التوفيق في مسؤولياته الجديدة".