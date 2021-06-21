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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 20:15

إصابات في رام الله ودعوات لتفعيل الإرباك الليلي على جبل العالم

إصابات في رام الله ودعوات لتفعيل الإرباك الليلي على جبل العالم
وقال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا في تصريح صحفي إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة الواد، وأطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام عشوائيًا صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وفي سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال لعدة ساعات جرافة تابعة لمجلس قروي قبيا كانت تعمل باستصلاح الأراضي في المنطقة ذاتها، قبل أن تفرج عنها.

يُذكر أنَّ مجموعة من المستوطنين تحاول الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة جبل العالم شمال نعلين، وبنت "بركسات" فيها، وتشهد مواجهات بين الفينة والأخرى.

ودعا نشطاء لتفعيل وحدات الإرباك الليلي على جبل العالم أسوة بنظيرتها في جبل صبيح جنوب نابلس، ردًّا على انتهاكات المستوطنين ومحاولة السيطرة على الجبل.

وتتعرَّض أراضي الفلسطينيين في جبل العالم لانتهاكات متكررة من الاحتلال ومستوطنيه، فقد أحرق المستوطنون في الأيام القليلة الماضية مئات أشجار الزيتون، ونفذوا اعتداءات متكررة على المواطنين تحت حماية جيش الاحتلال.

ونعلين بلدة فلسطينية تقع إلى الغرب من مدينة رام الله على الحد الفاصل بين الضفة ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.

وعلى مدار سنوات الاحتلال صودر أكثر من مائتي دونم من أرضها، ابتداء من عام 1990 حيث صودر خمسون دونما، ثم عام 1995 حيث استولى الاحتلال على سبعين دونما، وتلا ذلك عام 2008 عندما صودرت أكثر من مئة دونم من أرضه "لدواعي أمن الدولة".

وتعيش مئات العائلات في نعلين حالة من الفقر وفقدان القدرة على تأمين لقمة عيشها، بسبب مصادرة أرضها وإغلاق القرية ومنع مئات العمال من التوجه للعمل داخل الأراضي المحتلة.

وتعد نعلين حالة فريدة من حيث المقاومة الشعبية التي وقفت في وجه الإجراءات الاستيطانية بحقها، ودأبت على تنظيم مسيرات بشكل مستمر رفضا لذلك.
رقم : 939307
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