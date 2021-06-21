موقف غوتيريش يفضح التحيز الأممي للسعودية

مكتب الأمم المتحدة بمحافظة الحديدة غربي البلاد شهد وقفة احتجاجية للاطفال والشعارات نددت بجرائم ومجازر العدوان السعودي بحق الطفولة في اليمن، تم خلالها رفع صور ضحايا الاطفال ووصفوا غوتيريش بالمتخاذل والشريك في كل جرائم السعودية ضد طفولتهم.



حكومة الانقاذ الوطني رأت ان قرار غوتيريش تم شراؤُه بالمال، ويندرج ضمن نهجِ تضليلي للتستر على مجازرِ العدوان السعودي المتكررة بحق الأطفال باملاءات واشنطن ودول نفطية ممولة لها.



بدوره وزير الصحة طه المتوكل استنكر القرار الاممي كاشفا عن تقرير يوثق تورط العدوان السعودي بقتل اكثر من ثلاثة الاف طفل وجرح اربعة الاف اخرين، مشيراً الی وجود اكثر من اربعمئة الف طفل يعانون سوء التغذية الحاد منهم ثمانون الفاً مهددون بالموت وثلاثمئة طفل يموتون بشكل يومي جراء الحصار السعودي في ظل صمت مخزي للأمم المتحدة.



من جهته مجلس النواب اليمني أدان القرار الأممي ووصفه بغير المسؤول واتهم الامم المتحدة بتغطية علی مجازر المجرمين وقتلة الاطفال للحيلولة دون تقديمهم للمحاكمة الدولية لينالوا جزاءهم كمجرمي حرب.



وزير الخارجية هشام شرف، عبر عن اسفه لرضوخ غوتيريش لضغوطات الرياض دون الاخذ بعين الاعتبار التقارير الاممية التي توثق الغارات السعودي على الاحياء السكانية ومناشدات المنظمات الدولية.



وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون قد اعتراف علناً عام 2016 برفع اسم السعودية عن قائمة منتهكي حقوق الاطفال في اليمن جراء تعرضه لضغوط من السعودية وحلفائها الدوليين.



وقد أثار قرار حذف اسم السعودية من قائمة منتهكي حقوق الاطفال جدلاً واسع النطاق ومطالبة منظمات دولية بإعادته للقائمة السوداء.



وكان أطفال محافظة الحديدة قد نظموا مسيرة ووقفة أمام مكتب الأمم المتحدة بالمحافظة تنديدا بقرار أمينها العام إدراج أنصار الله ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال.



ورفع الأطفال اللافتات ورددوا الشعارات الرافضة والمنددة بتخاذل الأمم المتحدة وإخراج السعودية قاتلة الأطفال من قائمة منتهكي حقوق الطفولة.



وألقيت في المسيرة والوقفة العديد من الكلمات والقصائد استنكرت جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق الطفولة في اليمن، وطالبت الأمم المتحدة بمعاقبة قتلة أطفال اليمن وفلسطين.



وأدان بيان صدر عن المسيرة والوقفة القرار الذي صنف الشعب اليمني وأنصار الله ضمن اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الطفولة، في الوقت الذي تتماهي فيه الأمم المتحدة مع العدوان منذ أكثر من ست سنوات شهدت قتل وانتهاك حقوق الأطفال في تجاوز لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات وقيم الإنسانية.



واعتبر البيان الذي ألقي باللغتين العربية والإنجليزية، أن دول العدوان والأمم المتحدة شريكتان في كل الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة في اليمن.



وطالب البيان بإدراج تحالف العدوان في قائمة منتهكي حقوق الطفولة وإدانة جرائمه بحق أطفال اليمن والضغط لإنهائها وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا حزاءهم العادل والرادع.



وفي ختام الوقفة والمسيرة ، وفي مشهد تمثيلي ساخر، قدم أطفال الحديدة مبالغ مالية لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يتاجر بدماء أطفال اليمن.



المخزي ان ادراج انصار الله في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الاطفال، يأتي في الوقت الذي تجنبت الحركة ، رغم وحشية وجرائم العدوان على الشعب اليمني، استهداف المناطق السكنية في السعودية، ناهيك عن استهداف الاطفال، فلم تسجل السعودية، رغم كل اعلامها الكاذب، واستخدامها لهذا الكذب سلاحا ضد الشعب اليمني، ولا مرة واحدة ان اليمنيين قتلوا مدنيا سعوديا واحدا فضلا عن طفل.



لا يبدو ان غوتيريش كان موفقا عندما رضخ للنفوذ الامريكي والابتزاز السعودي، وبدا ولايته الثانية بهذا القرار المشين، الذي يتناقض حتى مع تقارير منظمته، التي اكدت في اكثر من مرة ان الماساة الانسانية الكبرى التي يواجهها الشعب اليمني، واكبر ضحاياها الاطفال، هي بسسب العدوان السعودي والحصار الذي فرضه المملكة على الشعب اليمني.



ترى ماذا سيقول غوتيريش لاطفال اليمن، وهو يشطب السعودية من اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الاطفال، ويضع في القائمة ابطال اليمن الذين لم يرتكبوا من جريرة الا الدفاع عن اطفالهم ونسائهم وارضهم وبلدهم الذي يتعرض لعدوان سعودي مازال مستمرا منذ اكثر من 6 سنوات بدعم فاضح من امريكا و"اسرائيل" وكل قوى الشر.



