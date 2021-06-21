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الاثنين 21 حزيران 2021 ساعة 22:11

الاحتلال يقمع تظاهرات فلسطينية بالضفة

الاحتلال يقمع تظاهرات فلسطينية بالضفة
وقال مراد شتيوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة "كفر قدوم" (شرقي قلقيلية): إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه عشرات الشبان خلال رفعهم الأعلام الفلسطينية على قمة جبل بمحيط البلدة.

وأضاف شتيوي أن مواجهات شديدة اندلعت رشق خلالها المتظاهرون القوات بالحجارة.

وبيّن أن الفعالية تأتي ردا على إعلان مجموعات من المستوطنين عزمها تنظيم مسيرات أعلام في عدد من مناطق الضفة الغربية.

وفي طوباس (شمالا)، شارك مئات المواطنين، عصر اليوم، في مسيرة بمنطقة "عين الحلوة" في الأغوار الشمالية، منددين بانتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة، وردًّا على مسيرة دعت لها جماعات استيطانية متطرفة.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت مفرق عين الحلوة وحاجز تياسير لمنع مشاركة المواطنين في المسيرة.

والخميس، نشر مستوطنون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر وتنظيم "مسيرات أعلام" في الضفة، مساء الاثنين، رفضا لما عدّوه عدم تنفيذ حكومة الاحتلال قرارات هدم مبان فلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" من أراضي الضفة.
مصدر : وكالات
رقم : 939337
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