الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 08:53

ما هي الضربة الأولى التي سيوجهها الرئيس الإيراني المنتخب؟

ما هي الضربة الأولى التي سيوجهها الرئيس الإيراني المنتخب؟
وقال محمدي: ان التراخي الاداري الذي ظهر في الحكومة الحالية وفي السنوات الماضية، ادت الى ظهور التعقيدات للشعب الايراني، مؤكداً ان فترة رئيسي ستكون مختلفة تماماً بشكل جاد.

واوضح محمدي ان الرئيس المنتخب يتواصل مع المؤسسات والادارات الرسمية وسيتابعها بجدية كي تقدم الخدمة بشكل اصح، وعدم استنزاف المصادر، معتبراً ان رئيسي يبدي حساسية كبيرة ازاء الفساد الاداري حيث ستكون محاربته جزءاً من مهامه المتميزة نظراً لتجاربه القديمة.

واضاف محمدي ان هناك نقطة مهمة وهي ان رئيسي انه ملتزم بمبادئ الثورة الاسلامية وسيعمل وفق قيمها، وسيكون له عدة ملفات اولها دعم حماية المظلومين والمقاومة على مستوى المنطقة والعالم والتعامل مع الاستكبار والتأكيد على المصالح الوطنية للبلاد.

ورأى محمدي ان برنامج رئيسي يضع نصب عينيه تغيير القوانين الادارية السائدة والتي ستكون بشكل مختلفة تماماً عن الادارة السابقة.

وفيما يخص الحظر المفروض على ايران وتفعيل الانتاج الذاتي، اكد محمدي انها رئيسي سينشط بشكل كبير في هذا المجال ضمن سياساته الداخلية والتي سيجري عليها تغييرات كبيرة، كما سيركز على السياسة الخارجية والتفاوض مع الغرب دون هدر الوقت واقامة علاقات اجنبية في ظل التعامل الاقتصادي على المستوى العالمي، وليس كما هو حال الحكومة الماضية التي كانت تركز على العلاقات مع الغرب فيما تتغاضى عن المجالات الاخرى، مشيراً الى ان ايران لديها الكثير من المقدرات المالية غير مستثمرة ولم توجه في مسارها الصحيح ما ادى الى ظهور التضخم والارتشاء، مستشهداً بتصريح رئيس الذي دعا الى عدم انتظار الى رفع الحظر بل يجب العمل على الداخل لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
رقم : 939393
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
22 حزيران 2021
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام
22 حزيران 2021
هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"
هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"
22 حزيران 2021
رئيسي: لن أقابل بايدن حتى مع رفع العقوبات
رئيسي: لن أقابل بايدن حتى مع رفع العقوبات
21 حزيران 2021
عهد رئيسي الثوري ومستقبل محور المقاومة
عهد رئيسي الثوري ومستقبل محور المقاومة
21 حزيران 2021
صفقة مالية مثيرة للجدل بين بغداد وأربيل... طموحات الكاظمي الانتخابية
صفقة مالية مثيرة للجدل بين بغداد وأربيل... طموحات الكاظمي الانتخابية
21 حزيران 2021
الرئيس روحاني : الحظر سيُرفع قريبا
الرئيس روحاني : الحظر سيُرفع قريبا
21 حزيران 2021
الخارجية الإيرانية: المحادثات النووية المقبلة قد تكون الأخيرة
الخارجية الإيرانية: المحادثات النووية المقبلة قد تكون الأخيرة
21 حزيران 2021
دلالات سحب الباتريوت من بعض الدول العربية
دلالات سحب الباتريوت من بعض الدول العربية
21 حزيران 2021
نار "مناهضة التطبيع" تشتعل مجدداً في المغرب.. هل تنجو الرباط من لُغم الخيانة؟
نار "مناهضة التطبيع" تشتعل مجدداً في المغرب.. هل تنجو الرباط من لُغم الخيانة؟
21 حزيران 2021
الرئيس الإيراني المنتخب يتحدث الاثنين في مؤتمر صحفي
الرئيس الإيراني المنتخب يتحدث الاثنين في مؤتمر صحفي
20 حزيران 2021
ظريف: الولايات المتحدة فشلت وعليها تصحيح الأخطاء
ظريف: الولايات المتحدة فشلت وعليها تصحيح الأخطاء
20 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام
عهد رئيسي الثوري ومستقبل محور المقاومة