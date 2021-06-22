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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 08:57

مقتل مسؤول عسكري بـ ‘‘الجيش الحر‘‘ بقصف مدفعي في ادلب

مقتل مسؤول عسكري بـ ‘‘الجيش الحر‘‘ بقصف مدفعي في ادلب
وقتل أحد المسؤولين العسكريين في ما يسمى "الجيش الحر" المدعو "محمد قاضي" والملقب بـ "أبو صدام" بالإضافة لعدد من المسلحين جراء استهداف الجيش السوري موقعاً لهم في بلدة أحسم في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بقذائف المدفعية، بحسب تنسيقيات المسلحين.

ويستمر المشهد العسكري بالتصاعد في ادلب شمال شرقي سوريا وسط تحركات المجموعات المسلحة وهجماتها المتوالية على مواقع قوات الجيش السوري في المنطقة.

وفي هذا السياق قصف الجيش السوري أمس بشكل مكثف تجمعات ومواقع الجماعات المسلحة على جبل الزاوية جنوب إدلب بالمدفعية الثقيلة.
مصدر : وكالات
رقم : 939395
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