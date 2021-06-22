القوات اليمنية تسقط طائرة استطلاع أمريكية غرب مأرب

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ،عبر "تويتر": تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسيةأمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بصاروخ أرض جو في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب. وقد تم استهدافها أثناء تنفيذها لعمليات عدائية .



وتعد الطائرة هي الثانية من نوعها التي تعلن القوات اليمنية إسقاطها خلال يومين، إذ بث تلفزيون "المسيرة" اليمنية الأحد الماضي، مشاهد لعملية إسقاط طائرة "سكان إيغل" مماثلة في منطقة المشجح ذاتها بمديرية صرواح أكثر جبهات القتال اشتعالاً بين القوات اليمنية ومرتزقة العدوان في محافظة مأرب الغنية بالنفط.



وفي 21 آذار الماضي، أعلنت القوات اليمنية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة للتحالف ما بين مقاتلة واستطلاعية منذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس 2015م.