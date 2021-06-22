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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 09:04

بارزاني مهنئاً رئيسي: نأمل المزيد من التقدم لعلاقاتنا التاريخية

بارزاني مهنئاً رئيسي: نأمل المزيد من التقدم لعلاقاتنا التاريخية
وقدم نيجيرفان بارزاني ،خلال اتصال هاتفي أمس الأثنين، تهانيه للرئيس ابراهيم رئيسي بمناسبة انتخابه من قبل الشعب الإيراني رئيساً جديداً للبلاد، راجياً له النجاح.

وإلى جانب تجديد التعبير عن الشكر والامتنان للمساعدات والدعم الذي قدمته إيران لمنطقة كردستان العراق في الأيام الصعبة، عبّر بارزاني عن أمله في المزيد من التقدم لعلاقات منطقة كردستان العراق التاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عهد الرئيس رئيسي وعلى أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار، وأن تتوسع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين.

من جانبه، عبّر الرئيس إبراهيم رئيسي عن سعادته، شاكراً لرئيس كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اتصاله وتهنئته، وآملاً المزيد من التمتين في علاقات وتعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع العراق ومنطقة كردستان العراق.
مصدر : وكالات
رقم : 939399
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