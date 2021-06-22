أنباء عن استهداف طائرات مسيرة لقاعدة أمريكية في مطار بغداد

وذكرت المصادر أن طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة "فكتوريا" التي تضم قوات أمريكية في مطار بغداد الدولي.



وذكرت قناة تلفزيونية، أن طائرة مسيرة استهدفت الجزء الذي توجد فيه قوات أمريكية بمطار بغداد الدولي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



وفي 10 يونيو الجاري، استهدف هجوم بصواريخ الكاتيوشا قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.



وسمعت دوي صافرات الإنذار من القاعدة العسكرية الأمريكية دون معرفة حجم الأضرار.



وتعرضت قاعدة "فكتوريا" التي تضم عسكريين أمريكيين في مطار بغداد، لعدة هجمات بطائرات مسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.